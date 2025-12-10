Haberler

İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ivana Sert, Sırbistan doğumlu bir moda ikonu ve televizyon yüzü olarak uzun yıllardır hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada tanınan bir isim. Kariyerine modellik ve stil danışmanlığıyla başlayan Sert, zamanla televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de geniş bir kitleye ulaştı. Peki, İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ivana Sert, Sırbistan Belgrad doğumlu, Türkiye'de moda dünyası ve televizyon programlarıyla adını duyurmuş ünlü bir stilist, tasarımcı ve eski mankendir. Hem modellik geçmişi hem de televizyon ekranındaki görünürlüğüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sert, Türkiye'deki kariyerinde tasarımcılık ve jüri üyeliği gibi farklı alanlarda da kendini kanıtlamıştır. Ivana Sert'in yaşamı, kariyer adımları ve başarı hikâyesi, merak edilen ayrıntılarıyla öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert, Sırbistan asıllı manken, stilist ve moda tasarımcısıdır. 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almış olmasına rağmen, modellik kariyerine yönelmiş ve bu alanda başarı sağlamıştır. Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya'ya katılan Sert, daha sonra Türkiye'de düzenlenen Miss Globe yarışmasına davet edilmiştir.

Türkiye'ye 2002 yılında yerleşen Ivana Sert, modellik kariyerini burada sürdürmüş ve televizyon dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2011 yılında "Yok Böyle Dans" yarışmasına katılmış, 2012 yılında "Yalan Dünya" dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış ve son olarak "Bugün Ne Giysem" programında jüri üyesi olarak televizyon izleyicisiyle buluşmuştur.

İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İVANA SERT KAÇ YAŞINDA?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

İVANA SERT NERELİ?

Ivana Sert, Sırbistan'ın başkenti Belgrad doğumludur.

İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İVANA SERT'İN KARİYERİ

Ivana Sert'in kariyeri modellikle başlamış ve stilist, televizyon jüri üyeliği ve moda tasarımcılığı ile genişlemiştir. Türkiye'ye geldikten sonra moda ve televizyon dünyasında aktif rol almış, yarışmalar ve dizilerde yer almıştır. "Yok Böyle Dans" ve "Bugün Ne Giysem" gibi programlarla tanınan Sert, aynı zamanda kendi tasarım markalarıyla moda sektöründe de adından söz ettirmektedir. Kendisinin stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı kariyeri, modaya olan ilgisini ve uzmanlığını gözler önüne sermektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title