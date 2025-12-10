İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ivana Sert, Sırbistan Belgrad doğumlu, Türkiye'de moda dünyası ve televizyon programlarıyla adını duyurmuş ünlü bir stilist, tasarımcı ve eski mankendir. Hem modellik geçmişi hem de televizyon ekranındaki görünürlüğüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sert, Türkiye'deki kariyerinde tasarımcılık ve jüri üyeliği gibi farklı alanlarda da kendini kanıtlamıştır. Ivana Sert'in yaşamı, kariyer adımları ve başarı hikâyesi, merak edilen ayrıntılarıyla öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert, Sırbistan asıllı manken, stilist ve moda tasarımcısıdır. 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almış olmasına rağmen, modellik kariyerine yönelmiş ve bu alanda başarı sağlamıştır. Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya'ya katılan Sert, daha sonra Türkiye'de düzenlenen Miss Globe yarışmasına davet edilmiştir.

Türkiye'ye 2002 yılında yerleşen Ivana Sert, modellik kariyerini burada sürdürmüş ve televizyon dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2011 yılında "Yok Böyle Dans" yarışmasına katılmış, 2012 yılında "Yalan Dünya" dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış ve son olarak "Bugün Ne Giysem" programında jüri üyesi olarak televizyon izleyicisiyle buluşmuştur.

İVANA SERT KAÇ YAŞINDA?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

İVANA SERT NERELİ?

Ivana Sert, Sırbistan'ın başkenti Belgrad doğumludur.

İVANA SERT'İN KARİYERİ

Ivana Sert'in kariyeri modellikle başlamış ve stilist, televizyon jüri üyeliği ve moda tasarımcılığı ile genişlemiştir. Türkiye'ye geldikten sonra moda ve televizyon dünyasında aktif rol almış, yarışmalar ve dizilerde yer almıştır. "Yok Böyle Dans" ve "Bugün Ne Giysem" gibi programlarla tanınan Sert, aynı zamanda kendi tasarım markalarıyla moda sektöründe de adından söz ettirmektedir. Kendisinin stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı kariyeri, modaya olan ilgisini ve uzmanlığını gözler önüne sermektedir.