İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı, İSTANBUL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın ardından öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Dün akşam saatlerinde ve gece boyunca kentin birçok noktasında etkili olan yağış, 5 Kasım Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Gözler, okulların tatil edilmesi konusunda yetkili kurum olan İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.
İstanbul Valiliği, 5 Kasım Perşembe günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitim ve öğretim normal programında devam edecek. İşte İstanbul'da bugün okulların durumu, anaokulu, kreş ve üniversitelerle ilgili son bilgiler ve hava durumuna dair merak edilenler.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da bugün okullar tatil değil. İstanbul Valiliği, 5 Kasım 2026 Perşembe günü için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler olağan programa göre yapılacak. Öğrencilerin okullarına her zamanki saatte gitmesi bekleniyor.
Valilik tarafından gün içinde yeni bir karar alınması halinde duyurunun İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
BUGÜN OKUL VAR MI?
Evet, İstanbul'da bugün okul var. Resmi bir tatil kararı açıklanmadığı için 5 Kasım Perşembe günü tüm kademelerde eğitim normal şekilde sürecek. Veliler ve öğrenciler, sosyal medyada yayılan ve resmi kaynağa dayanmayan tatil iddialarına itibar etmemeli. Okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar yalnızca valilik tarafından alınıyor ve resmi kanallardan duyuruluyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?
İstanbul Valiliği, bugün için tatil açıklaması yapmadı. Valilik, olumsuz hava koşullarında öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atacak bir durum oluşması halinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yaptığı değerlendirmenin ardından karar alıyor. Mevcut durumda bugüne yönelik resmi bir tatil kararı bulunmuyor.
İSTANBUL'DA ANAOKULLARI VE KREŞLER TATİL Mİ?
Valilik tarafından tatil kararı açıklanmadığı için resmi anaokulları da bugün normal programına göre eğitime devam edecek. Özel kreş ve gündüz bakımevleri ise kendi kurum kararlarına ve bağlı oldukları mevzuata göre hareket ediyor. Velilerin, çocuklarının gittiği kreşin yönetiminden bilgi alması öneriliyor.
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
İstanbul'daki üniversitelerde de bugün için genel bir tatil kararı bulunmuyor. Üniversitelerde derslerin iptal edilmesi kararı her üniversitenin kendi yönetimi tarafından alınıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda okuyan öğrencilerin, üniversitelerinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde İstanbul'un da aralarında bulunduğu batı bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli kuzeyli rüzgar uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar, yağışlarla birlikte sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak belirgin şekilde düşeceğini belirtiyor. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrencilerin hava koşullarına uygun giyinmesi ve yanlarına şemsiye ya da yağmurluk alması öneriliyor.
YAĞIŞLI HAVADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar sırasında vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde su baskını, ani sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Velilerin, özellikle sabah ve akşam saatlerinde çocuklarının okul yolculuğunda trafik ve yol durumunu göz önünde bulundurması öneriliyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ KARARINI KİM VERİR?
Olumsuz hava koşulları, doğal afetler ya da olağanüstü durumlar nedeniyle okulların tatil edilmesi kararını il genelinde valilik veriyor. Valilik, bu kararı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda alıyor. İlçe bazındaki tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından açıklanabiliyor. Tatil kararları genellikle bir gün önceden akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde duyuruluyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMALARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
İstanbul Valiliği'nin tatil kararları ve olumsuz hava koşullarına ilişkin duyuruları, valiliğin resmi internet sitesi ile resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Öğrenciler ve velilerin, doğrulanmamış iddialar yerine yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerekiyor.