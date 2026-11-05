İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı, İSTANBUL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!

İstanbul Valiliği, 5 Kasım Perşembe günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitim ve öğretim normal programında devam edecek. İşte İstanbul'da bugün okulların durumu, anaokulu, kreş ve üniversitelerle ilgili son bilgiler ve hava durumuna dair merak edilenler.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün okullar tatil değil. İstanbul Valiliği, 5 Kasım 2026 Perşembe günü için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler olağan programa göre yapılacak. Öğrencilerin okullarına her zamanki saatte gitmesi bekleniyor.

Valilik tarafından gün içinde yeni bir karar alınması halinde duyurunun İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Evet, İstanbul'da bugün okul var. Resmi bir tatil kararı açıklanmadığı için 5 Kasım Perşembe günü tüm kademelerde eğitim normal şekilde sürecek. Veliler ve öğrenciler, sosyal medyada yayılan ve resmi kaynağa dayanmayan tatil iddialarına itibar etmemeli. Okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar yalnızca valilik tarafından alınıyor ve resmi kanallardan duyuruluyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği, bugün için tatil açıklaması yapmadı. Valilik, olumsuz hava koşullarında öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atacak bir durum oluşması halinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yaptığı değerlendirmenin ardından karar alıyor. Mevcut durumda bugüne yönelik resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

İSTANBUL'DA ANAOKULLARI VE KREŞLER TATİL Mİ?

Valilik tarafından tatil kararı açıklanmadığı için resmi anaokulları da bugün normal programına göre eğitime devam edecek. Özel kreş ve gündüz bakımevleri ise kendi kurum kararlarına ve bağlı oldukları mevzuata göre hareket ediyor. Velilerin, çocuklarının gittiği kreşin yönetiminden bilgi alması öneriliyor.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'daki üniversitelerde de bugün için genel bir tatil kararı bulunmuyor. Üniversitelerde derslerin iptal edilmesi kararı her üniversitenin kendi yönetimi tarafından alınıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda okuyan öğrencilerin, üniversitelerinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.