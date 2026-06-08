Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da deprem olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar hissedilen sarsıntıyla ilgili paylaşımlar yaparken, çok sayıda kişi yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Gündeme oturan iddiaların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntı, vatandaşları yeniden deprem araştırmalarına yöneltti. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından birçok kişi son dakika deprem verilerini kontrol etmeye başladı. " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılacak resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberimizin devamında...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 8 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden takip ediliyor.

8 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları öne çıkarken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak resmi verilere çevrildi. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

7,8'lik deprem kamerada! Okuldaki onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı