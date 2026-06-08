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İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki kişi hastanede öldü

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Sarıyer'de 58A numaralı İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki Ender Eliçin dengesini kaybedip düştü. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıyer'de, İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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