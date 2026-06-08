Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Türkiye’nin en büyük ikinci enginar üretim merkezi olan Bursa’da hasat sezonu açıldı. Tarladan toplanan enginarları sofraya hazırlayan ve sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan "enginar soyucu" ustaları, 3 aylık sezon boyunca adeta para basıyor. Günde bin adet enginar temizleyen bir ustanın aylık kazancı 240 bin lirayı buluyor.

GÜNDE BİN ADET, AYDA 240 BİN LİRA KAZANÇ

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun hem inceliklerini hem de yüksek getirisini anlattı. Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezon açılınca tamamen bu işe yoğunlaştığını belirten Nizamsever, kazancını şu sözlerle ifade etti: "Sezonumuz başladı ve yaklaşık 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tane fiyatı işin sürekliliğine göre 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sürekli işi olan üreticilerimize 7-8 liradan soyuyoruz. Ben günde ortalama bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin lira, ayda ise en az 240 bin lira gelir demek."

HER ENGİNARDA 40 BİLEK HAREKETİ

Yüksek kazancına rağmen işin göründüğünden çok daha zorlu olduğunu ve ciddi bir ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, mesleğin fiziki zorluğuna dikkat çekti: "İşini bilene gayet güzel bir kazanç kapısı ama çok büyük emek istiyor. Sadece tek bir enginarın soyulup temizlenmesi bitene kadar, el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Ciddi bir bilek gücü ve hız şart. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından enginar hasadının devam ettiği diğer bölgelere geçiyoruz."

BURSA, TÜRKİYE ÜRETİMİNDE ZİRVEYE ORTAK

Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinin başı çektiği Bursa genelinde, enginar üretimi kenti Türkiye genelinde zirveye taşıyor. Son açıklanan TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. Bu devasa üretim hacmiyle Bursa, İzmir'in ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Sadece üretimin yoğun olduğu Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 200 dönüm alanda 400 bin adet enginar hasat edilerek bu az sayıdaki ustanın elinden geçip Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştırılıyor.