Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve Fed’in faiz politikaları nedeniyle baskı altında kalan altın piyasası için ezber bozan bir tahmin geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, ons altının 5.500 dolara, gram altının ise yıl sonuna kadar 10.000 TL seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yüzde 56'lık devasa bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

ABD VERİLERİ VE FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILADI

Altın fiyatları, son dönemde ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin etkisiyle geri çekilme yaşıyor. Özellikle mayıs ayında beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini doğurdu. Yüksek faiz oranları küresel ölçekte yatırımcıları ABD dolarına yönlendirirken; altın, hisse senetleri ve kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

ÇİN'İN REZERV ALIMLARINDA "LİKİDİTE" YAVAŞLAMASI

Dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda olan Çin’in hamlelerini değerlendiren Uzman Candaş Atalay, Çin Merkez Bankası’nın yaklaşık 22 aydır kesintisiz sürdürdüğü altın rezervi artırma politikasında son iki aydır bir ivme kaybı yaşandığına dikkat çekti. Atalay, Çin piyasasından yaklaşık 260 milyar dolarlık likidite çekilmesinin altına yönelen fon akışını küresel ölçekte sınırladığını ifade etti.

"YAZ AYLARI ALTININ DİNLENME DÖNEMİ"

Altının tarihsel döngülerine ve performansına değinen Atalay, yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalarda aceleci davranmama tavsiyesinde bulundu: "Son 25 yıllık sürece baktığımızda, altının en güçlü yükseliş hareketlerini genellikle ocak ve ağustos aylarında gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yaz ayları altın için geleneksel olarak bir dinlenme, sakinleşme dönemidir. Bu nedenle şu anki durağanlık yanıltıcı olmamalı."

REKOR HEDEF: ONS 5.500 DOLAR, GRAM ALTIN 10.000 TL!

Yıl sonuna ilişkin iyimser ve iddialı beklentilerini koruduğunu belirten Candaş Atalay, küresel enflasyon endişelerini artıran petrol fiyatlarına da dikkat çekerek uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Atalay, ons altın tarafında 5.500 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Yurt içinde ise hem ons altındaki bu yükseliş potansiyeli hem de dolar/TL kurunun çarpan etkisiyle, gram altının 6.400 TL seviyelerinden sıçrayarak yıl sonuna kadar 9.000 TL ile 10.000 TL bandına ulaşmasının güçlü bir ihtimal olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Haberler.com