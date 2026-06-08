Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

Hakkari'de şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında 4 çocuk annesi H.Ç., hareketsiz halde bulundu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KAFASINA ALDIĞI DARBELER SONUCU ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk incelemelerde H.Ç.'nin kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın cinayet olup olmadığı da dahil olmak üzere tüm ihtimalleri değerlendirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı