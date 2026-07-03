İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Temmuz İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntının ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesine yöneldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 3 Temmuz 2026 tarihli son deprem verilerine ilişkin merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan veriler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

3 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

3 Temmuz 2026 Cuma günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" soruları araştırılmaya devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler verileri yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi kurumlardan yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda haber güncellenecektir.