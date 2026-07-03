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İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında Haber Videosunu İzle
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
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İstanbul'da "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek iş yerlerine girip erkek çalışanları taciz ettiği iddia edilen 30 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, farklı ilçelerde benzer olaylara karıştığı ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek iş yerlerine girip erkek çalışanları taciz eden 30 yaşındaki Z.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İŞ YERLERİNE GİRİP ERKEK ÇALIŞANLARI TACİZ ETTİ

İstanbul'da mağazaları dolaşarak ürün satma bahanesiyle iş yerlerine giren bir kadının erkek çalışanları taciz etmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin erkek çalışanlara yaklaşarak fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı, çalışanların ise "Dokunma bana", "Dışarı çıkar mısın?" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

İLK OLAY ÜMRANİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak Ümraniye'de ortaya çıkan olayın ardından aynı kadının İstanbul'un farklı ilçelerindeki iş yerlerine de giderek benzer davranışlarda bulunduğu görüldü.

Şüpheli, iş yerlerine "Öğrenciyim, harçlığımı çıkarmak için kolonya satıyorum" diyerek giriyor, çalışanlarla iletişim kurduktan sonra fiziksel temas kurmaya çalışıyordu.

SON OLARAK İKİTELLİ'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin son olarak İkitelli'deki bir işletmeye gittiği ve burada da erkek çalışanı taciz ettiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı, şüphelinin ise hakaret ettikten sonra iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Mağdur esnafın ifadelerine göre kadın, ürün satmak istediğini söyleyerek dükkana giriyor, talebinin reddedilmesi üzerine ise saldırgan tavırlar sergiliyordu. Bazı iş yerlerinde çalışanların üzerine yürüdüğü, ağır hakaretlerde bulunduğu ve zorla içeri girmeye çalıştığı da ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan 30 yaşındaki Z.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet null:

Polisler ne olacak ??

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Sokaga cikamaz olmustuk...

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