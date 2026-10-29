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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü deprem meydana gelip gelmediğini araştırıyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından son depremlere ilişkin bilgiler yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları incelenirken olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? Detaylar...

İstanbul'da deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin gelişmeleri takip ediyor. İstanbul'da bugün deprem oldu mu, son deprem kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine ilişkin güncel bilgiler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları, İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'da deprem olup olmadığı, olası sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri üzerinden güncel gelişmeler takip edilebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü kaydedilen deprem verileri üzerinden sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kontrol edilebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından AFAD'ın resmî kayıtlarında yeni bir sarsıntı bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Yeni veriler ve son dakika gelişmeleri doğrultusunda haber içeriği güncellenecektir.

29 EKİM 2026 PERŞEMBE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. İstanbul'da az önce deprem olup olmadığı, sarsıntının hangi bölgede meydana geldiği ve deprem büyüklüğü merak ediliyor. İstanbul ve çevresindeki son sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor. Son dakika deprem bilgileri açıklandıkça haberimiz güncellenecek ve yeni veriler içeriğe eklenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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