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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 28 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelen son depremleri araştırmaya başladı. İstanbul ve çevresinde hareketlilik hisseden vatandaşlar, yaşanan sarsıntının deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri takip ediyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu, depremin merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç?

İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından gözler, 28 Ağustos 2026 Cuma günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Ağustos 2026 Cuma günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 28 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli'nin Son Depremler listesinde meydana gelen sarsıntıların saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin yayımladığı güncel deprem verilerini takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 28 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgileri içeriyor. Afad'ın resmi kayıtlarında depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntının deprem olup olmadığı da Afad'ın güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor.

28 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin gelişmeler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip edilirken, resmi açıklama ve yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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