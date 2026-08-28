Haberler

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Ferencvaros yenilgisinin ardından istifasını sunması sonrası Hamit Altıntop'tan destek mesajı geldi. Altıntop, "Fatih Tekke abi, hayırdır? Neden istifa edersin? Allah'tan ve Trabzon'dan başka neyün var senin?" ifadelerini kullanarak Tekke'ye kararından dönmesi yönünde seslendi.

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifasını yönetime sunan Fatih Tekke'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Tekke'nin istifa kararının ardından Hamit Altıntop da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

DESTEK VERDİ

Hamit Altıntop, Fatih Tekke'nin istifa kararının ardından yaptığı paylaşımda, "Fatih Tekke abi, hayırdır? Neden istifa edersin? Allah’tan ve Trabzon’dan başka neyün var senin? 18 aydır emek veriyorsun, bir şeyler inşa ediyorsun. Tam da sabrın, istikrarın ve devamlılığın konuşulması gereken yerde bırakmak sana yakışmaz abi. Trabzon’un sana, senin de Trabzon’a ihtiyacın var. Seni seviyoruz abi" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar
58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı

58 yıllık meyve suyu devi için kritik eşik! Son çağrı yapıldı
Kısmetse Olur’un olay çifti yıllar sonra yeniden bir arada!

Kısmetse Olur’un olay çifti yıllar sonra yeniden bir arada!
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Ortalığı karıştıran Torreira paylaşımı! İşin aslı çok başka çıktı

Ortalığı karıştıran kare!