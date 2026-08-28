Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde mısır bahçesine zarar veren yaban domuzları için nöbet tutan K.B., iddiaya göre karanlıkta gördüğü silüeti domuz sanarak ateş etti. Vurulan kişinin kuzeni Kenan Basan (51) olduğu anlaşılırken, hastaneye kaldırılan Basan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde mısır bahçesinde yaban domuzu avlamak için nöbet tutan 50 yaşındaki K.B., karanlıkta domuz sandığı 51 yaşındaki kuzeni Kenan Basan'ı silahla vurarak öldürdü.
- Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kenan Basan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Olayın ardından şüpheli K.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mısır bahçesine giren yaban domuzlarını avlamak için nöbet tutan şahıs, karanlıkta domuz sandığı 51 yaşındaki kuzenini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
MISIR BAHÇESİNDE DOMUZ NÖBETİ
Olay, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki K.B., tarlalardaki mahsule zarar veren yaban domuzlarını avlamak amacıyla mısır bahçesinin bulunduğu bölgede beklemeye başladı.
KUZENİNİ FARK EDEMEYİP ATEŞ AÇTI
Bir süre sonra bahçe içerisinde hareketlilik olduğunu fark eden K.B., bölgedeki kişinin amcasının oğlu Kenan Basan (51) olduğunu anlayamadı. İddiaya göre, tarladaki silüeti yaban domuzu sanan K.B., elindeki silahla hedefe doğru ateş etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Silah seslerinin ardından durumun fark edilmesiyle birlikte bölgeye acil olarak sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kenan Basan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Basan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kuzeninin ölümüne neden olan K.B., olayın hemen ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, trajik olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.