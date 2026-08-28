Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mısır bahçesine giren yaban domuzlarını avlamak için nöbet tutan şahıs, karanlıkta domuz sandığı 51 yaşındaki kuzenini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MISIR BAHÇESİNDE DOMUZ NÖBETİ

Olay, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki K.B., tarlalardaki mahsule zarar veren yaban domuzlarını avlamak amacıyla mısır bahçesinin bulunduğu bölgede beklemeye başladı.

KUZENİNİ FARK EDEMEYİP ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra bahçe içerisinde hareketlilik olduğunu fark eden K.B., bölgedeki kişinin amcasının oğlu Kenan Basan (51) olduğunu anlayamadı. İddiaya göre, tarladaki silüeti yaban domuzu sanan K.B., elindeki silahla hedefe doğru ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerinin ardından durumun fark edilmesiyle birlikte bölgeye acil olarak sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kenan Basan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Basan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzeninin ölümüne neden olan K.B., olayın hemen ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, trajik olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı