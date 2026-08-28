Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Adana'da bir hastanenin radyoloji deposundan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lirayı bulan 19 bin adet ilacın çalınmasıyla ilgili aranan depo sorumlusu gözaltına alındı. Borçları yüzünden tehdit edildiğini öne süren şüpheli, hırsızlığı itiraf ederken çalınan ilaçların sadece 2 milyon liralık kısmını aldığını iddia etti.
- Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Radyoloji bölümünde 19 bin kutu ilacın kaybolduğu ve piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirlendi.
- Hastane depo sorumlusu 36 yaşındaki C.S., yıllık izindeyken yerine bakan S.A.B.'nin stok sayımında eksikliği fark etmesi üzerine yakalanıp gözaltına alındı.
- C.S. ilk ifadesinde borcu nedeniyle tehdit edildiğini ve yalnızca 2 milyonluk ilacı alıp sattığını, kalan 13 milyonluk ilaçla ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Adana'da bir hastanede 15 milyon liralık ilaç hırsızlığıyla ilgili depo sorumlusu yakalanıp gözaltına alındı.
İZNE AYRILINCA VURGUN ORTAYA ÇIKTI
Olay, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Radyoloji bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölümde depo sorumlusu olarak görev yapan 36 yaşındaki C.S. yıllık izne ayrıldı. Bu süre zarfında onun yerine göreve bakan 51 yaşındaki S.A.B., depodaki stoklarda ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenerek detaylı bir sayım gerçekleştiren S.A.B., tam 19 bin kutu ilacın yerinde olmadığını tespit etti.
ŞÜPHELİ DEPO SORUMLUSU YAKALANDI
Yapılan değerlendirmede kaybolan ilaçların toplam piyasa değerinin 15 milyon lira civarında olduğu belirlendi. S.A.B.'nin durumu derhal hastane yönetimine iletmesinin ardından, izindeki depo sorumlusu C.S.'ye telefonla ulaşılmaya çalışıldı ancak şahıs aramalara yanıt vermedi. Şüpheliye ulaşılamaması üzerine yönetim durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda C.S., dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
"DİĞER İLAÇLARDAN BİLGİM YOK" SAVUNMASI
Emniyete götürülen depo sorumlusunun ilk ifadesinde suçunu kısmen kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli C.S. ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" diyerek kayıp olan 13 milyon liralık ilaçla ilgisi olmadığını öne sürdü. Kayıp ilaçların geri kalan kısmının akıbetini belirlemek amacıyla başlatılan çok yönlü soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.