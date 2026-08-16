İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.44 itibarıyla AFAD'ın yayımladığı son deprem verilerinde İstanbul merkezli bir deprem kaydı bulunmuyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün son saatlerinde kaydedilen sarsıntılar arasında Balıkesir Sındırgı, Adana Sarıçam ve Gaziantep İslahiye gibi bölgelerde meydana gelen depremler yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli'nin son depremler ekranında depremlerin oluş zamanı, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

Kandilli'nin verileri de İstanbul'da meydana geldiği doğrulanmış, kayda değer bir deprem olup olmadığının takip edilmesi açısından güncel kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 16 Ağustos 2026 Pazar günü yayımladığı güncel verilere göre, saat 16.02.37'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1,0 büyüklüğünde, saat 15.43.57'de Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2,5 büyüklüğünde ve saat 15.23.12'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3,0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

AFAD kayıtlarında ayrıca Marmara Bölgesi'nde 16 Ağustos saat 01.51.19'da Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 1,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği görülüyor.

16 AĞUSTOS 2026'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.44 itibarıyla AFAD'ın güncel son depremler listesinde İstanbul merkezli bir deprem görünmüyor. Bu nedenle İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntıların, mevcut resmi kayıtlara göre İstanbul'da meydana gelmiş bir deprem olduğu doğrulanmış değil.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı sarsıntı iddialarına karşılık, en güncel bilgilerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinden takip edilmesi gerekiyor. Yeni bir deprem kaydı oluşması halinde veriler ilgili kurumların sistemlerine ekleniyor.

Not: Deprem verileri anlık olarak güncellendiği için haber metnindeki bilgiler gün içinde değişebilir.