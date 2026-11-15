İstanbul’da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Kasım İstanbul’da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem olup olmadığına ilişkin araştırmalar 15 Kasım Pazar günü de devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem kayıtlarını takip eden vatandaşlar, İstanbul'da meydana gelen sarsıntıların merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek istiyor. Günün son İstanbul depremi Marmara Denizi'nde, Adalar açıklarında kaydedildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesine yaklaşık 10,31 kilometre mesafede saat 13.36'da 1,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremin derinliği 6,8 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de aynı bölgede 1,5 büyüklüğünde deprem kaydı paylaştı.

15 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM NEREDE OLDU?

İstanbul'da kaydedilen son deprem, Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında meydana geldi. Depremin konumu ve ölçülen büyüklüğü şöyle:

Tarih: 15 Kasım 2026

Saat: 13.36

Merkez üssü: Marmara Denizi, Adalar açıkları

Büyüklük: 1,5

Derinlik: 6,8 kilometre

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2026 saat 16.15 itibarıyla erişilebilen kayıtlarda, İstanbul'daki son deprem saat 13.36'da Adalar açıklarında meydana gelen 1,5 büyüklüğündeki sarsıntı olarak görünüyor. Bu saatten sonra İstanbul için daha yeni bir deprem kaydı doğrulanamadı. Güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listelerinden takip edilebilir.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan listeler üzerinden takip edilebiliyor. Deprem kayıtlarına kurumların resmî internet sitelerinden ulaşılabiliyor.