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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da deprem meydana geldiğine yönelik iddialar, 14 Ağustos 2026 Cuma günü yeniden gündeme geldi. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşların gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerine çevrildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak kayıt altına almayı sürdürüyor. Kandilli'nin Son Depremler listesinde depremlerin meydana geldiği saat, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar güncel verileri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelen depremlere ilişkin verileri resmi kanalları üzerinden paylaşmaya devam ediyor. AFAD Son Depremler ekranında Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların saati, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği takip edilebiliyor. İstanbul'da hissedildiği öne sürülen hareketliliğin deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden kontrol ediliyor.

14 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin gelişmeler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi veriler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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