İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddialarının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine çevrildi. Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 11 Ağustos 2026 Salı günü son deprem verilerine ilişkin merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 11 Ağustos 2026 Salı günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun yayımladığı güncel Son Depremler listesinde sarsıntıların meydana geldiği saat, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Ağustos 2026 Salı günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. AFAD Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntıların saati, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği takip edilebiliyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği iddia edilen sarsıntıların deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden kontrol ediliyor.

11 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Ağustos 2026 Salı günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan sarsıntı iddialarının ardından birçok kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin gelişmeler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi veriler geldikçe haber güncellenecektir.