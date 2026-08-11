Haberler

Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken

Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken Haber Videosunu İzle
Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli kuaför Uğur Altan, hareket halindeki çekicinin kasasında müşterisini tıraş etti. O anlar, çevredekilerden büyük ilgi gördü. Müşteri deneyimden memnun kaldığını, kuaförün ise heyecandan parmağını kestiğini söyledi.

  • Eskişehirli kuaför Uğur Altan, hareket halindeki bir çekicinin kasasında müşterisini tıraş ederek sıra dışı tıraş konseptine yenisini ekledi.
  • Uğur Altan daha önce de dönme dolap ve gondol gibi farklı mekanlarda tıraş videoları çekmişti.
  • Tıraş sırasında kuaför Uğur Altan'ın parmağı kesildi; müşteri deneyimden memnun kaldığını söyledi.

Eskişehir'de sıra dışı mekanlarda tıraş videoları çeken kuaför Uğur Altan, bu kez seyir halindeki bir çekicinin kasasında müşterisini tıraş etti. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MEKANLARDA YAPIYOR

Eskişehir'de kuaförlük yapan Uğur Altan, sosyal medya içeriği üretmek amacıyla alışılmışın dışında mekanlarda tıraş yapma konseptini sürdürüyor. Daha önce dönme dolap ve gondol gibi farklı noktalarda tıraş videoları çeken Altan, son olarak Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Hareket halindeki bir çekicinin kasasında müşterisinin saçını kesen kuaför, çevredeki vatandaşların bakışları arasında çekimlerini tamamladı. Sokak boyunca ilerleyen çekici üzerinde gerçekleşen tıraş anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE DÖNME DOLAP VE GONDOL'DA YAPMIŞ

Farklı konseptlerde içerik üretmeye devam ettiklerini belirten kuaför Uğur Altan, "Dışarıda sürekli güncel olarak tıraş videoları çekiyoruz. Dönme dolap, gondol, bu seferki videomuz çekici üzerinde gerçekleşti. Güzel deneyimdi" dedi.

"PARMAĞINI KESTİ"

Çekici üzerinde tıraş olan müşteri ise teklifi aldığında şaşırdığını ancak deneyimden memnun kaldığını dile getirerek, "Uğur bana ulaştı, dedi ki 'Abi çok güzel bir fikrim var, Kolezyum önünde...' Dedim 'Nasıl olabilir ama?' Çok şaşırdım. Ama çok güzel bir video oldu bence. Bana ulaştığı zaman da dedim ki, yani ben bunu kesin ben yapmalıyım. Zaten şu an Instagram büyük ihtimalle çalkalanıyordur. Çok güzel bir deneyimdi. Uğur biraz heyecanlandı gibi geldi ama. Ben sandalyede oturdum, ben gayet rahattım. Ben düz çektim onun korkusuyla. Hatta parmağını kesti Uğur. Beni kesmek yerine parmağını kesti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!