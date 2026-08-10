İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddialarının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine çevrildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü son deprem verilerine ilişkin merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurum tarafından yayımlanan güncel Son Depremler listesinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. AFAD Son Depremler ekranında yer alan bilgiler üzerinden vatandaşlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin saatini, büyüklüğünü, merkez üssünü ve derinliğini takip edebiliyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılarla ilgili gelişmeler de AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden kontrol ediliyor.

10 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların gündeminde yer aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından birçok kişi yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorularına yanıt aranırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verileri yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir.