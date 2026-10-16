İstanbul sel riski SON DAKİKA! İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan sağanak yağışlara ilişkin yeni uyarıda bulundu. İstanbul genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, özellikle kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Peki, İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak? Detaylar...

İSTANBUL SEL RİSKİ SON DAKİKA!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altında olduğu belirtildi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. Gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde devam eden yağışların gün içinde de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AKOM'un açıklamasına göre Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde yağışların yarın şiddetlenmesi bekleniyor.

İBB ekiplerinin, yağışlar nedeniyle kentte mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak tahliye ettiği belirtildi. Açıklamada, Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu bilgisi de paylaşıldı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncellenen hava tahmin haritasına göre İstanbul'da kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'den itibaren başlaması, gece saatlerinden itibaren ise şiddetini artırması bekleniyor. Yağışların yarın gün boyunca çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceğini ifade eden Macit, önceki yağışların ardından toprağın doygunluğa ulaştığına dikkat çekti.

Macit, İstanbul'da yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruya, miktar olarak önceki yağışlar kadar yağış öngörülmese de riskin devam ettiği yanıtını verdi. Toprağın doygunluğa ulaşması nedeniyle kuvvetli yağışın etkili olacağı cumartesi günü gece saatlerine kadar dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayan Macit, özellikle cumartesi günü İstanbul'da zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını tavsiye etti.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in değerlendirmesine göre cumartesi günü kent genelinde kuvvetli yağış görülecek. İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışların, sabah saatlerinden sonra İstanbul'da etkisini yitireceği bildirildi.

Hafta sonu için yapılan uyarılarda, özellikle toprağın doygunluğa ulaşmış olması nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması istendi. Macit, cumartesi günü İstanbul'da zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönündeki tavsiyesini yineledi.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerinde Marmara Bölgesi'nin doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de de cumartesi günü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olacağı, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülebileceği aktarıldı.

Ankara'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların başlaması ve cumartesi günü de yer yer devam etmesi beklenirken, İzmir'de cumartesi günü gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Macit, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de de kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.