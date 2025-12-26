İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

26 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında bakım çalışması kapsamında trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Bu nedenle Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1458. Sokak genelinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarih ve saatler arasında 15 Temmuz Mahallesi 1404, 1405, 1420, 1421, 1422 numaralı sokaklar ile Sabia Sokak'ta elektrik kesintisi olacaktır.

26 Aralık 2025 saat 00.00 ile 06.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi Koçman Sokak'ta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler içinde 15 Temmuz Mahallesi 1381, 1382, 1383, 1384, 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1492 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak ve İstiklal sokaklarında, ayrıca Güneşli Mahallesi 1334 ve Fevzi Çakmak Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

26 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 00.20 arasında bakım çalışması nedeniyle

Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Eşref Sokak ile

Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 219, 240, 241 numaralı sokaklar ve Turgut Özal Sokak'ta elektrik kesintisi olacaktır.

26 Aralık 2025 saat 08.00 ile 09.30 arasında Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Yıl ve Mercedes Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi genelinde ve ayrıca Başkent ile Melikgazi sokaklarında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

26 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle

Mercan Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu Sokak,

Taya Hatun Mahallesi Bekirdede Çıkmazı, Mahmutpaşa Hamamı, Sandalyeciler, Tarakçılar, Tarakçılar Çıkmazı ve Çarkçılar sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı saatler arasında

Hobyar Mahallesi Ankara, Aşirefendi, Büyük Postane, Hekim Çıkmazı, Muhzırbaşı ve Mimar Vedat sokaklarında,

Hocapaşa Mahallesi Ankara, Hocapaşa, Hocapaşa Camii, Hocapaşa Hamamı, Muradiye ve İbn-i Kemal sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Aralık 2025 saat 00.00 ile 06.00 arasında ayrıca

Demirtaş, Muhsine Hatun, Rüstempaşa, Sarıdemir, Süleymaniye ve Tahtakale mahallelerinde yer alan Uzunçarşı başta olmak üzere çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında

Hırka-i Şerif Mahallesi Nakkaş Levni, İpek Kaytan ve İzzetağa sokaklarında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

26 Aralık 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında

Şirintepe Mahallesi Ada, Ardıç, Atılgan, Aşkın ve Gümüşhane sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Sultangazi

26 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında

Sultançiftliği Mahallesi 9'dan 204'e kadar numaralı sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı ve Ordu Sokak'ta abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında

50. Yıl, Sultançiftliği ve İsmetpaşa mahallelerinde yer alan çok sayıda sokakta, Eski Edirne Asfaltı, Gazi Mustafa Kemal ve Ordu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.