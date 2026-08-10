İstanbul deprem mi oldu, 10 Ağustos Pazartesi deprem bildirimi neden geldi?

10 Ağustos Pazartesi İstanbul’da deprem mi oldu? Telefonlarına deprem bildirimi gelen kullanıcılar, yaşanan sarsıntının İstanbul kaynaklı olup olmadığını ve bildirimin hangi deprem nedeniyle gönderildiğini öğrenmek istiyor. İşte İstanbul ve çevresinde meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilen detaylar…

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 10 Ağustos Pazartesi günü telefonlarına deprem bildirimi gelen vatandaşlar, “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaşanan gelişmenin ardından AFAD’ın güncel deprem verileri yakından takip edilirken, paylaşılan son bilgilere göre İstanbul merkezli bir deprem kaydı bulunmuyor.

AFAD DEPREM VERİLERİNDE İSTANBUL’DA DEPREM YOK

Afad tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine göre 10 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da meydana gelmiş bir deprem bulunmuyor. Telefonlara ulaşan deprem bildirimleri nedeniyle kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını araştırırken resmi deprem listesinde İstanbul adına kaydedilmiş bir hareketlilik görülmedi.

Deprem bildirimlerinin, bazı cihaz ve uygulamaların çevredeki veya farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıları algılaması ya da otomatik uyarı sistemlerinden kaynaklanması mümkün olabiliyor. Bu nedenle telefona gelen her deprem bildirimi, doğrudan İstanbul’da deprem olduğu anlamına gelmiyor.

10 AĞUSTOS PAZARTESİ DEPREM BİLDİRİMİ NEDEN GELDİ?

Telefonlarına “deprem bildirimi” gelen kullanıcılar, uyarının kaynağını merak ediyor. Akıllı telefonlarda bulunan deprem erken uyarı sistemleri ve çeşitli uygulamalar, belirli bir bölgedeki sismik hareketleri algıladığında kullanıcılara bildirim gönderebiliyor.

Bu bildirimler bazen İstanbul dışında meydana gelen bir depremle ilgili olabileceği gibi, sistemlerin konum ve algılama özelliklerine bağlı olarak farklı şekilde de görüntülenebiliyor. Bu nedenle vatandaşların bildirimin içeriğini kontrol etmesi ve resmi kaynaklardaki deprem listesini takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU?

Güncel AFAD verilerine göre 10 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da deprem meydana geldiğine ilişkin bir kayıt bulunmuyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşların telefonlarına gelen bildirimlerin ise tek başına İstanbul’da deprem yaşandığını gösteren resmi bir veri olmadığı belirtiliyor.

Deprem konusunda en doğru ve güncel bilgiler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi veriler üzerinden takip edilebilir. Yeni bir sarsıntı yaşanması halinde ilgili kurumların deprem listelerinde olayın merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

İşte son depremler:

AFAD:

KANDİLLİ: