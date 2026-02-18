On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İstanbul'da 1447 Hicri yılına denk gelen Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İlk sahur için gece kalkılacak, ilk iftar ise aynı gün akşam ezanıyla birlikte açılacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İstanbul iftar ne zaman açılacak? İmsakiye 2026 İstanbul! İşte tüm detaylar…

İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk sahura 19 Şubat 2026 Perşembe gecesi kalkılacak.

1 Ramazan 1447'nin imsak vakti 06.22 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla oruç başlayacak.

Aynı günün diğer vakitleri ise şöyle:

İmsak: 06.22

Güneş: 07.47

Öğle: 13.23

İkindi: 16.20

Akşam (İftar): 18.49

Yatsı: 20.09

Ramazan ayı ilerledikçe imsak vakti her gün birkaç dakika daha erkene çekilecek. Ayın son gününe gelindiğinde (29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe) imsak vakti 05.38 olacak. Bu da Ramazan boyunca sahur saatinin yaklaşık 44 dakika erkene geldiğini gösteriyor.

İSTANBUL İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.49'da yapılacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak.

Ramazan'ın ilerleyen günlerinde akşam vakti her gün birkaç dakika ileriye gidecek. Ayın son gününde (29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe) iftar saati 19.21 olacak.

Bu tabloya göre Ramazan boyunca iftar vakti toplamda 32 dakika gecikmiş olacak. Günlerin uzamasıyla birlikte oruç süresinde de kademeli bir değişim yaşanacak.

1 RAMAZAN – 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

İmsak: 06.22

Güneş: 07.47

Öğle: 13.23

İkindi: 16.20

Akşam: 18.49

Yatsı: 20.09

2 RAMAZAN – 20 ŞUBAT 2026 CUMA

İmsak: 06.20

Güneş: 07.45

Öğle: 13.23

İkindi: 16.21

Akşam: 18.51

Yatsı: 20.10

3 RAMAZAN – 21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ

İmsak: 06.19

Güneş: 07.44

Öğle: 13.23

İkindi: 16.21

Akşam: 18.52

Yatsı: 20.11

4 RAMAZAN – 22 ŞUBAT 2026 PAZAR

İmsak: 06.18

Güneş: 07.42

Öğle: 13.23

İkindi: 16.22

Akşam: 18.53

Yatsı: 20.12

5 RAMAZAN – 23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

İmsak: 06.16

Güneş: 07.41

Öğle: 13.22

İkindi: 16.23

Akşam: 18.54

Yatsı: 20.13

6 RAMAZAN – 24 ŞUBAT 2026 SALI

İmsak: 06.15

Güneş: 07.39

Öğle: 13.22

İkindi: 16.24

Akşam: 18.55

Yatsı: 20.15

7 RAMAZAN – 25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

İmsak: 06.13

Güneş: 07.38

Öğle: 13.22

İkindi: 16.25

Akşam: 18.56

Yatsı: 20.16

8 RAMAZAN – 26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

İmsak: 06.12

Güneş: 07.36

Öğle: 13.22

İkindi: 16.26

Akşam: 18.58

Yatsı: 20.17

9 RAMAZAN – 27 ŞUBAT 2026 CUMA

İmsak: 06.11

Güneş: 07.35

Öğle: 13.22

İkindi: 16.26

Akşam: 18.59

Yatsı: 20.18

10 RAMAZAN – 28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ

İmsak: 06.09

Güneş: 07.33

Öğle: 13.22

İkindi: 16.27

Akşam: 19.00

Yatsı: 20.19

11 RAMAZAN– 1 MART 2026 PAZAR

İmsak: 06.08

Güneş: 07.32

Öğle: 13.22

İkindi: 16.28

Akşam: 19.01

Yatsı: 20.20

12 RAMAZAN – 2 MART 2026 PAZARTESİ

İmsak: 06.06

Güneş: 07.30

Öğle: 13.21

İkindi: 16.29

Akşam: 19.02

Yatsı: 20.21

13 RAMAZAN – 3 MART 2026 SALI

İmsak: 06.05

Güneş: 07.29

Öğle: 13.21

İkindi: 16.30

Akşam: 19.03

Yatsı: 20.22

14 RAMAZAN – 4 MART 2026 ÇARŞAMBA

İmsak: 06.03

Güneş: 07.27

Öğle: 13.21

İkindi: 16.30

Akşam: 19.05

Yatsı: 20.24

15 RAMAZAN 1447 – 5 MART 2026 PERŞEMBE

İmsak: 06.01

Güneş: 07.26

Öğle: 13.21

İkindi: 16.31

Akşam: 19.06

Yatsı: 20.25

16 RAMAZAN – 6 MART 2026 CUMA

İmsak: 06.00

Güneş: 07.24

Öğle: 13.20

İkindi: 16.32

Akşam: 19.07

Yatsı: 20.26

17 RAMAZAN – 7 MART 2026 CUMARTESİ

İmsak: 05.58

Güneş: 07.23

Öğle: 13.20

İkindi: 16.32

Akşam: 19.08

Yatsı: 20.27

18 RAMAZAN – 8 MART 2026 PAZAR

İmsak: 05.57

Güneş: 07.21

Öğle: 13.20

İkindi: 16.33

Akşam: 19.09

Yatsı: 20.28

19 RAMAZAN – 9 MART 2026 PAZARTESİ

İmsak: 05.55

Güneş: 07.19

Öğle: 13.20

İkindi: 16.34

Akşam: 19.10

Yatsı: 20.29

20 RAMAZAN – 10 MART 2026 SALI

İmsak: 05.53

Güneş: 07.18

Öğle: 13.19

İkindi: 16.34

Akşam: 19.11

Yatsı: 20.30

21 RAMAZAN – 11 MART 2026 ÇARŞAMBA

İmsak: 05.52

Güneş: 07.16

Öğle: 13.19

İkindi: 16.35

Akşam: 19.12

Yatsı: 20.31

22 RAMAZAN – 12 MART 2026 PERŞEMBE

İmsak: 05.50

Güneş: 07.14

Öğle: 13.19

İkindi: 16.36

Akşam: 19.14

Yatsı: 20.33

23 RAMAZAN – 13 MART 2026 CUMA

İmsak: 05.48

Güneş: 07.13

Öğle: 13.19

İkindi: 16.36

Akşam: 19.15

Yatsı: 20.34

24 RAMAZAN – 14 MART 2026 CUMARTESİ

İmsak: 05.47

Güneş: 07.11

Öğle: 13.18

İkindi: 16.37

Akşam: 19.16

Yatsı: 20.35

25 RAMAZAN – 15 MART 2026 PAZAR

İmsak: 05.45

Güneş: 07.09

Öğle: 13.18

İkindi: 16.38

Akşam: 19.17

Yatsı: 20.36

26 RAMAZAN – 16 MART 2026 PAZARTESİ

İmsak: 05.43

Güneş: 07.08

Öğle: 13.18

İkindi: 16.38

Akşam: 19.18

Yatsı: 20.37

KADİR GECESİ – 27 RAMAZAN – 17 MART 2026 SALI

İmsak: 05.41

Güneş: 07.06

Öğle: 13.18

İkindi: 16.39

Akşam: 19.19

Yatsı: 20.38

28 RAMAZAN – 18 MART 2026 ÇARŞAMBA

İmsak: 05.40

Güneş: 07.04

Öğle: 13.17

İkindi: 16.39

Akşam: 19.20

Yatsı: 20.40

29 RAMAZAN – 19 MART 2026 PERŞEMBE

İmsak: 05.38

Güneş: 07.03

Öğle: 13.17

İkindi: 16.40

Akşam: 19.21

Yatsı: 20.41

Ramazan Boyunca İstanbul'da Oruç Süreleri Nasıl Değişecek?

19 Şubat 2026'da başlayacak Ramazan'da ilk gün oruç süresi imsak 06.22 ile iftar 18.49 arasında olacak. Ay boyunca imsak vakti erkene, iftar vakti ise ileriye kayacak. Böylece günler uzadıkça oruç süresinde kademeli bir artış yaşanacak.

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca imsak vakti 06.22'den 05.38'e; iftar vakti ise 18.49'dan 19.21'e değişecek.