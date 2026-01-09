İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabahın sakinliği, bir anda hissedilen kısa süreli sarsıntıyla bozuldu. Kent genelinde birçok kişi yaşanan hareketliliğin kaynağını merak ederken, sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Yaşanan gelişmeye ilişkin ayrıntılar haberin ilerleyen bölümlerinde ele alınıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 9 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli gözlem istasyonlarından elde edilen veriler, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna sunuluyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, depremle ilgili güncel bilgi edinmek isteyen vatandaşlar için Kandilli verilerini güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 9 Ocak tarihli son depremler tablosunda; yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati detaylı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme, değerlendirme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

9 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin kaygıyı artırabileceğini vurgulayarak gelişmelerin yalnızca resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.