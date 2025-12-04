İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabaha beklenmedik bir hareketlilikle giriş yaptı. Gün yeni başlarken farklı ilçelerden gelen "az önce deprem mi oldu?" paylaşımları hızla çoğaldı. Kimisi evinde anlık bir titreşim hissettiğini söyledi, kimisi trafikteyken aracı hafifçe sallanır gibi olduğunu paylaştı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki yer hareketlerini gelişmiş sensör ağları üzerinden anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Farklı noktalardan toplanan veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına aktarılıyor. Kandilli'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm teknolojileri sayesinde en küçük mikro sarsıntılar bile kayda geçirilip kamuoyunun erişimine açılıyor. Her iki kurumun paylaştığı veriler, güncel ve güvenilir bilgi arayan vatandaşlar için en önemli referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listesinde; merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi teknik veriler ayrıntılı şekilde bulunuyor. Bu sayede vatandaşlar, resmi ve doğrulanmış bilgilere doğrudan ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü deprem izleme ve bilgilendirme çalışmaları, hem farkındalığı artırmayı hem de oluşabilecek bilgi kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor.

4 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Aralık 2025 Perşembe sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hafif bir sarsıntı hissedildiğine yönelik paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar, çok kısa süren bir titreşim algıladıklarını belirterek aynı soruya odaklandı: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Bu hissiyatın ardından gözler bir kez daha Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, yaptıkları ölçümleri kamuoyuyla paylaşarak dolaşıma giren yanlış bilgilerin önüne geçmeyi amaçladı. Yetkililer, vatandaşların doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemesi gerektiğini hatırlatarak gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi konusunda uyarıda bulundu.