Samsun'da 4 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiası: Şüpheli Darp Sonrası Adliyede
Samsun'da 4 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki O.S., çocuğun yakınları tarafından sopalarla darp edildi. Hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edildi.
Samsun'da 4 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğun yakınları tarafından sopalarla darp edilen 75 yaşındaki şüpheli, kanlar içinde kalarak hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.S. (75), 4 yaşındaki H.Ç.'nin pantolonunu indirdi. Olayı çocuğun yakınlarının görmesi üzerine şüpheliye saldırdıkları ve sopalarla darp ettikleri ileri sürüldü. Darp sonucu kanlar içinde kalan O.S., Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.