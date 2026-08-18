“2 ay takılırım” demişti! Ünlü oyuncu sevgilisiyle 5. yılı devirdi

2021'den beri Berker Güven ile aşk yaşayan Nihal Yalçın, konuk olduğu YouTube programında özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Uluç Talay'ın sorularını yanıtlayan oyuncu, ilişkilerinin başlangıcına dair dikkat çeken bir detayı da paylaştı.

Yalçın, Berker Güven'in ilişkinin ilk dönemlerinde kendisiyle ilgili farklı düşüncelere sahip olduğunu yıllar sonra itiraf ettiğini belirtti. Güven'in başlarda ilişkinin kısa süreceğini düşündüğünü aktaran oyuncu, zaman içerisinde bu fikrinin tamamen değiştiğini söyledi.

Yalçın, sevgilisinin kendisine söylediği sözleri şöyle aktardı: “Ben seninle toksik bir ilişki yaşarım, iki ay takılırım, ayrılırım zannediyordum. Hayatımın en huzurlu ilişkisini yaşıyorum”

Program sırasında kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden de bahseden oyuncu, yaş aldıkça daha özgür hissettiğini dile getirdi. Sarımsak ve soğan sevgisinden bahseden Yalçın, gece yarısı turşu yemeyi sevdiğini de anlattı.

Ünlü oyuncu ayrıca, kendisini henüz tanımayan insanların ilk karşılaşmada onu sert veya mesafeli biri olarak değerlendirebildiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com