Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
"Futbolda yasadışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında tutuklanarak yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan ve ardından ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında, eski sevgilisi Müge Ç.'nin başvurusu üzerine 3 aylık uzaklaştırma kararı verildi.
- Eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 'Futbolda yasadışı bahis ve şike' soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025'te tutuklandı ve yaklaşık 6 ay sonra 6 Mayıs 2026'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
- Eski sevgilisi Müge Ç., Özkaya'nın kendisini evlenmeye zorladığını ve korkutucu davranışlarda bulunduğunu iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu; mahkeme Özkaya'nın 3 ay süreyle Müge Ç.'den uzak durmasına karar verdi.
- Murat Özkaya'nın uzaklaştırma kararına yaptığı itiraz mahkemece reddedildi ve 3 aylık uzaklaştırma kararı yürürlükte kaldı.
"Futbolda yasadışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, bu kez eski sevgilisiyle mahkemelik oldu.
“FUTBOLDA YASADIŞI BAHİS VE ŞİKE” SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
Eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, “Futbolda yasadışı bahis ve şike” soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025'te gözaltına alındı. Özkaya, işlemlerinin ardından 10 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecinde Eyüpspor'un yönetimine de kayyum atandı.
Yaklaşık 6 ay tutuklu kalan Özkaya hakkında 6 Mayıs 2026'da tahliye kararı verildi. Mahkeme, Özkaya'nın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.
TAHLİYE SONRASI ESKİ SEVGİLİSİYLE MAHKEMELİK OLDU
Özkaya'nın tahliyesinin ardından bu kez eski sevgilisi Müge Ç. ile ilgili bir hukuki süreç başladı. Dosyada yer alan bilgilere göre bir otomotiv şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Müge Ç. ile Murat Özkaya geçmiş yıllarda bir süre duygusal ilişki yaşadı. İkili 2025 yılında ayrıldı.
İddiaya göre Özkaya, ayrılığın ardından Müge Ç.'nin hayatına yeniden girmek için ısrarcı davranışlarda bulundu. Özkaya'nın tahliye edilmesinin ardından da bu tutumunu sürdürdüğü ve telefonundan engellenmesine rağmen Müge Ç. ile iletişim kurmaya çalıştığı öne sürüldü.
“EVLENMEYE ZORLUYOR” İDDİASI
Müge Ç., Murat Özkaya'nın kendisini evlenmeye zorladığını ve korkutucu davranışlarda bulunduğunu iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi'nden korunma talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Murat Özkaya'nın 3 ay süreyle eski sevgilisi Müge Ç.'den uzak durmasına karar verdi.
ÖZKAYA İTİRAZ ETTİ
Murat Özkaya, mahkemenin kararına itiraz ederek hakkındaki iddiaları reddetti. İddiaların soyut olduğunu ve itibarının zedelenmeye çalışıldığını savundu. Mahkeme ise Özkaya'nın itirazını reddetti. Böylece Müge Ç.'nin başvurusu üzerine verilen 3 aylık uzaklaştırma kararı devam etti.