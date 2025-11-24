İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli bir titreşimle gündeme gelirken, kentin birçok noktasından benzer paylaşımlar peş peşe gelmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu bildirimler, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu bir anda öne çıkardı. Yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin açıklama yapması beklenen resmi kurumlara gözler çevrilirken, şehirdeki ani sarsıntının neye bağlı geliştiği merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da gerçekten deprem mi meydana geldi? 24 Kasım sabahında İstanbul'da az önce nerede sarsıntı yaşandı?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki yer hareketlerini 7/24 takip etmeye devam ediyor. Yurdun dört bir yanına yerleştirilen sensörler, sismik verileri anlık olarak topluyor ve tespit edilen depremler saniyeler içinde "Son Depremler" ekranına düşüyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri sayesinde, meydana gelen her sarsıntı hızlıca kayda geçiyor ve kamuoyuna ulaştırılıyor. Hem Kandilli hem de AFAD'ın paylaştığı bilgiler, vatandaşlar için güvenilir ve güncel bir referans kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem kayıtlarında büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik veriler ayrıntılı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış bilgilere doğrudan ulaşarak sosyal medyada yayılan belirsiz paylaşımlardan korunabiliyor. Kurumlar yıl boyunca çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmeye devam ederek, deprem farkındalığını yüksek tutmayı amaçlıyor.

24 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

24 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek binalarda oturan vatandaşlar, yaşanan sarsıntıyı daha net algıladıklarını belirtti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar ise "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ile AFAD'a çevrildi. Kurumlar, yaşanan hareketliliğin teknik detaylarını paylaşarak kamuoyundaki belirsizliği gidermeyi amaçladı. Yetkililer ayrıca bilgi kirliliğini önlemek için vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.