İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Pek çok kişi aynı anda "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, özellikle yüksek katlarda hissedilen hareketlilik dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar endişeyi artırırken, vatandaşlar gözünü resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevirdi. Yaşanan sarsıntıya ilişkin tüm detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 21 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde yer alan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi, en güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 21 Mart 2026 tarihli güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan tabloda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi kritik detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme çalışmalarına dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

21 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 21 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" sorusu, vatandaşların dikkatini resmi deprem verilerine yöneltti. Olası sarsıntının kaynağını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listelerini yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.