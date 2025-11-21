İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde beklenmedik bir titreşimle sarsıldı. Kentin çeşitli noktalarından gelen paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve vatandaşlar birbirine 'Ne oldu şimdi?' sorusunu sormaya başladı. Gözler, yaşanan hareketliliğin sebebini açıklayacak yetkililere çevrilirken, İstanbul'daki bu ani sarsıntının detayları merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelinde sismik hareketliliği günün her anında kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında konumlandırılan sensörler, kaydedilen yer hareketlerini anlık olarak değerlendirerek kamuoyuna ulaştırıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm sistemleri, meydana gelen depremleri saniyeler içinde tespit ederek "Son Depremler" ekranına yansıtıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından paylaşılan bu veriler, güncel sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar için güvenilir bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı deprem listelerinde büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış verilere hızla ulaşabiliyor ve sosyal medyada yer alan belirsiz paylaşımlara karşı güvenilir bir kaynağa yönlendiriliyor. Kurumun yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlar, deprem farkındalığını artırmaya devam ediyor.

21 KASIM 2025 CUMA İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

21 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar titreşimi daha belirgin algıladı. Bu hareketlilik sosyal medyada hızla gündem olurken, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu öne çıktı.

Olayın ardından resmi açıklamalar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Kurumlar, sarsıntının teknik detaylarını paylaşarak oluşan soru işaretlerini giderdi. Yetkililer, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklara güvenmeleri konusunda uyardı ve güncel verileri takip etmelerini tavsiye etti.