Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 19 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul'da gün ortasında hissedilen kısa süreli bir sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Pek çok kişi yaşadığı hareketliliğin kaynağını öğrenmek için "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medya paylaşımları artarken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da öğle saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, şehir genelinde merak ve endişe yarattı. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara yönelirken, sosyal medyada da konu kısa sürede gündem oldu. Gözler resmi kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 19 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir ve resmi başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 19 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılar paylaşılıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve değerlendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

19 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

19 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantılar, şehir genelinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

