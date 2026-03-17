İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul güne tedirgin bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, birçok ilçede vatandaşları endişelendirdi. Özellikle yüksek katlı binalarda daha net hissedilen hareketlilik sonrası herkes aynı soruya odaklandı: "Deprem mi oldu?" Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, gözleri resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara çevirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna sunuluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 17 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi kritik detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 kesintisiz süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

17 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 17 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli sallantı hissedildiğine yönelik paylaşımlar dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" sorusu gündemdeki yerini alırken, vatandaşlar sarsıntının kaynağını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışında yer alan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.