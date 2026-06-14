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İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı

İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
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İtalya'da eski general Roberto Vannacci, yeni aşırı sağ partisi Futuro Nazionale'yi kurarak Başbakan Giorgia Meloni'ye adeta savaş açtı. Anketlerde hızla yükselen, AB karşıtı ve göçmenleri "yeniden gönderme" vaadiyle öne çıkan eski general, gelecek yıl yapılacak seçimlerin en iddialı ve tehlikeli aktörü olmaya aday.

İtalya’da eski general Roberto Vannacci, yeni aşırı sağ partisi "Futuro Nazionale"yi (Ulusal Gelecek) resmen kurarak Başbakan Giorgia Meloni’ye açıkça meydan okudu. Kongrede taraftarları tarafından "Modern zamanların Jül Sezarı" olarak tanıtılan 57 yaşındaki eski general, Meloni’nin gelecek yıl yapılacak seçimlerdeki iktidar hesaplarını altüst etmeye hazırlanıyor.

MELONİ'NİN SAĞINDA TEHLİKELİ BİR RAKİP 

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin Lig Partisi’nden dört ay önce ayrılan Vannacci, daha sert ve radikal milliyetçi bir çizgi izleyeceğini ilan etti. Kısa sürede anketlerde yüzde 5’e yakın bir destek oranına ulaşan yeni hareket, Meloni için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Vannacci’nin Rusya yanlısı, Avrupa Birliği karşıtı tutumu ve Almanya’daki aşırı sağcı AfD ile yakın ilişkileri, Meloni'nin merkez seçmeni kaybetme korkusu nedeniyle olası bir sağ ittifakı da zora sokuyor.

"BİZİM GÖÇ PROGRAMIMIZ YOK, YENİDEN GÖÇ ETTİRME PROGRAMIMIZ VAR!"

Ülkedeki yabancı nüfus oranını yüzde 12’den yüzde 4’e düşürmeyi hedefleyen Vannacci, göçmenleri geri gönderme vaadiyle salondan büyük alkış topladı.

MELONİ'NİN ESKİ VAATLERİNİN KENDİ SEÇİM MALZEMESİ YAPTI 

Vannacci, Başbakan Meloni’yi seçim döneminde verdiği sözleri tutmamakla suçlayarak, Meloni’nin muhalefetteyken savunduğu radikal politikaları kendi programına aldı. İşte Futuro Nazionale'nin dikkat çeken ekonomik ve sosyal vaatleri:

Euro Tartışmaya Açılacak: İtalya'nın euro para birimindeki üyeliğinin gözden geçirilmesi isteniyor.

Yeşil Mutabakat'a Red: AB'nin karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen Yeşil Mutabakat programından vazgeçilmesi savunuluyor.

Nükleer Enerji Geri Dönüyor: Ülkedeki nükleer enerji yasağının sona erdirilmesi planlanıyor.

Ailelere Vergi İndirimi: Çocuk sahibi ailelere yönelik ciddi vergi muafiyetleri ve teşvikler öngörülüyor.

GÜVENLİKTE "SIFIR TOLERANS" VE YENİ CEZAEVLERİ 

İtalya, dünyada suç oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen, eski generalin öncelikli hedefi güvenlik oldu. Suçlulara karşı sıfır tolerans uygulanacağını belirten Vannacci, daha fazla cezaevi inşa etme sözü verdi.

Meloni'yi gerçeklerden kopmakla suçlayan eski general, askeri bir dille meydan okuyarak, "Hiçbir plan savaşta atılan ilk kurşundan sonra aynı kalmaz. Gerçekliğe uyarlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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