İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

15 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarından gelen "sarsıntı oldu" yönündeki paylaşımlar, şehir genelinde kısa süreli bir panik havası oluşturdu. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından vatandaşlar son deprem verilerini kontrol etmeye başlarken, İstanbul'da kayda geçen bir sismik hareketlilik olup olmadığı merak konusu oldu. Gözler, yaşanan durumun netlik kazanması için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmî açıklamalara çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 15 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yerleştirilen hassas ölçüm istasyonları sayesinde tespit edilen yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranı üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Gelişmiş izleme sistemiyle en küçük mikrotitreşimler dahi kayda alınırken, Kandilli verileri vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 15 Aralık tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı detaylı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz yürütülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, düzenli bilgilendirmelerle spekülasyonların önüne geçmeyi hedeflerken, vatandaşlara yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi çağrısını yineliyor.

15 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli bir endişe yarattı. Bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen hafif titreşimler sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada artan yorumların ardından gözler, Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın resmî kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılabildiğine dikkat çekerek, güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.