İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da 10 Mart sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli bir sarsıntı, kentte yaşayan birçok kişiyi tedirgin etti. Bazı ilçelerde özellikle yüksek katlı binalarda fark edilen hareketlilik sonrası vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar dikkat çekerken, gözler sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğünü açıklayacak resmi deprem verilerine çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 10 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 devam eden izleme ve analiz çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

10 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 10 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar yapılırken, bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, sarsıntının kaynağını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışında yayılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.