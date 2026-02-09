İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

9 Şubat 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde birden fazla elektrik kesintisi uygulanacaktır.

00.02 ile 07.00 saatleri arasında Merkez Bolluca Mahallesi ile Mavigöl Mahallesi'nde yer alan çok sayıda cadde ve sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ömerli Mahallesi genelinde yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan Eski Edirne Asfaltı, Kümbet ve Turunç sokaklarında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Ömerli Mahallesi'nde ayrıca 14.00 ile 19.00 saatleri arasında yine yatırım amaçlı SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle ikinci bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

BAĞCILAR

9 Şubat 2026 tarihinde Bağcılar ilçesinde iki ayrı elektrik kesintisi planlanmıştır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 1189., 1193., 1196., 1198., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1211., 1216. ve 1218. sokaklar ile Dökümcüler, Merkez ve Zübeyde Hanım sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Fevzi Çakmak Mahallesi 2043. Sokak ile Sancaktepe Mahallesi Fatih Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa ilçesinde 9 Şubat 2026 günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Terazidere Mahallesi ve Vatan Mahallesi'nde yer alan çok sayıda cadde ve sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

BEYLİKDÜZÜ

9 Şubat 2026 tarihinde Beylikdüzü ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yakuplu Merkez Mahallesi genelinde yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yine Yakuplu Merkez Mahallesi'nde ek bir SCADA ve OSOS çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Akgün, Beldibi, Pekmez ve Şeref sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan ilçesinde 9 Şubat 2026 günü birden fazla mahalleyi kapsayan elektrik kesintileri planlanmıştır.

09.00 ile 18.00 saatleri arasında Alibeyköy, Esentepe ve Çırçır mahallelerinde önleyici bakım çalışmaları sebebiyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Göktürk Merkez Mahallesi'nde bulunan Fesleğen, Göktürk, Mermer Çeşme Yolu, Palmiye, Panayır Çayırı, Sırça, Tan, Yücel ve İstanbul sokaklarında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Aynı mahallede 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı cadde ve sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.