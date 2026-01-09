İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Bağcılar ilçesi Merkez Kazım Karabekir Mahallesi 271., 283., 290. ve 291. sokaklar etkilenecektir.

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Bağcılar ilçesi Merkez Sancaktepe Mahallesi 889. sokak etkilenecektir.

Bahçelievler

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Bahçelievler ilçesi Merkez Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim ve Sanayi sokaklar etkilenecektir.

09 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Bahçelievler ilçesi Merkez Hürriyet Mahallesi Şahin 1 Sokak etkilenecektir.

09 Ocak 2026 tarihinde saat 23.00 ile 10 Ocak 2026 saat 07.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Bahçelievler ilçesi Merkez Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim, Değirmenbahçe, Oruç Reis, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak ve Remzi Özkaya sokaklar etkilenecektir.

Beşiktaş

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Beşiktaş ilçesi Merkez Etiler Mahallesi Cengiz Topel, Tuğcular ve Yanarsu sokaklar etkilenecektir.

Büyükçekmece

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Büyükçekmece ilçesi Merkez Ekinoba Mahallesi Akmeşe, Bilge 2, Civan, Dantel, Efeler, Eliaçık, Fevzi Çakmak, Kaynarca, Mustafa Kemal, Orhan Veli, Piri Reis ve Çelebi 1 sokaklar ile Kamiloba Mahallesi Tutku Sokak etkilenecektir.

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Büyükçekmece ilçesi Merkez Celaliye Mahallesi Abide, Altınkaya, Alize, Bankalar, Güvercinlik, Hür 1, Lavanta 2, Muratbey, Pınar 1, Sena, Taşkuyu, Türksoy, Vişne, Yavru Vatan, Yavuztürk, Özışık, Ülkümen, Ümit ve İstiklal 1 sokaklar, Güzelce Mahallesi Ümit 1 Sokak ile Kamiloba Mahallesi Namık Kemal 2 Sokak etkilenecektir.

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi etkilenecektir.