İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

7 Şubat 2026 Cumartesi

Bağcılar

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2045, 2046, 2047 sokaklar ile Namık Kemal Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez 15 Temmuz Mahallesi'nde 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493, 1500 sokaklar ile Gülbahar Sokak'ta saat 09.00 ile 13.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

Muratpaşa Mahallesi Demirhisar Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS yatırımı kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım Mahallesi'nde Ceberhan, Çardak, Çarşamba ve İkizler sokaklarında saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Barış Mahallesi Ali Çebi Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yakupolu Mahallesi Kristal ve Safir sokaklarında saat 10.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelyurt Mahallesi Fatih Sokak ile Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi, Sultan Abdülhamit, Sultan Selim ve Yıldırım Beyazıt sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi Mahallesi 3121 ve 3143 sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güneştepe Mahallesi Bağlar, Mehmet Akif, Nurel, Soylu, Yeşiltepe, Özalp ve Özgür sokakları ile Merkez Mahallesi Bağlar, Mecit, Soğanlı, Tayfun, Çokünlü ve İkbal sokaklarında saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güven Mahallesi Tağmaç Sokak'ta saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Siyavuşpaşa Mahallesi Ferit Selimpaşa, Fındık ve Kızılcık sokaklarında saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 Şubat 2026 Pazar

Esenyurt

Atatürk Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Ceviz, Fatih ve Yüksel sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 Şubat 2026 Pazartesi

Esenyurt

Aşık Veysel Mahallesi Resneli Niyazi, Süleyman Demirel ve Vedat Altun sokaklarında saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Süleymaniye ve Yenikent mahallelerinde belirtilen sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akçaburgaz ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Cumhuriyet ve Soğanlı mahallelerinde belirtilen sokaklarda saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şirinevler Mahallesi Meriç ve Sakarya sokaklarında saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Sanayi Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım, manevra ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Bazı sokaklarda kesinti süresi 10 Şubat 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecektir.