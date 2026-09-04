İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 4-5 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle Cihangir Mahallesi'nde Akdeniz, Civa, Denizcan, Ege, Karadeniz, Talatpaşa, Valide ve Şükran sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün aynı saatler arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle Denizköşkler Mahallesi'nde Ahmet Kaya ve Fikret sokaklarında da kesinti olacak.

Bahçelievler

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Ağaç, Beyler, Dere 1, Duman, Döner, Eski Edirne Yolu, Esra, Gökçe 1, Hanım, Kandil, Nurlu 1, Seyran, Seyir, Uzungöl ve Şefkat sokaklarında ve Yenibosna Merkez Mahallesi'nde Eski Edirne Yolu, Volkan 1 ve Çeşme 3 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Başakşehir

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Başak Mahallesi'nde üç ayrı bölgede kesinti planlandı. Bu bölgelerden ilki Yunus Emre Sokak'ı, ikincisi Asude, Gençler, Kanaat Çıkmazı, Melodi, Menekşe, Miraç, Nergis, Orkide, Reyhan Çıkmazı, Yeşilova, Yunus Emre, İmsak ve Şair Zihni sokaklarını, üçüncüsü ise Melodi, Nasihat, Nergis, Orkide, Yunus Emre ve İmsak sokaklarını kapsayacak.

Beylikdüzü

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Adnan Kahveci Mahallesi'nde Kalkan ve Çamlıtepe sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Esenler

4 Eylül Cuma günü saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle üç ayrı mahallede kesinti yaşanacak. Bu kesintiler Turgut Reis Mahallesi'nde 462, 463 ve 464 numaralı sokaklar ile Anadolu ve Cengiz Topel sokaklarını, Kemer Mahallesi'nde 938, 939, 939/1 çıkmaz, 942 ve 943 numaralı sokakları ve Oruçreis Mahallesi'nde 610, 612, 614, 615, 616 ve 617 numaralı sokaklar ile Albayrak ve Oğuzhan sokaklarını ve Turgut Reis Mahallesi'nde 478 numaralı sokağı kapsayacak. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Menderes Mahallesi'nde 324, 325, 326, 327 ve 328 numaralı sokaklar ile İnönü Sokak'ta ve Ninehatun Mahallesi'nde 169, 170, 171, 172, 173 ve 174 numaralı sokaklar ile Horasan ve İnönü sokaklarında da elektrik kesintisi olacak.

Fatih

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Akşemsettin Mahallesi'nde Battalgazi, Hoca Efendi, Karamuk, Korkutata ve Şemsettin Sami sokaklarında, Seyyid Ömer Mahallesi'nde Hacı Yusuf Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün aynı saatler arasında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Alipaşa Camii Avlusu, Ağababa, Ağababa Aralığı, Ağababa Çıkmazı, Değirmen 1, Esekapı, Esekapı Aralığı, Hekimoğlu Alipaşa, Kızılelma, Koca Mustafapaşa ve Tütüncüzade sokaklarında, Haseki Sultan Mahallesi'nde Atik Medresesi, Atik Medresesi Çıkmazı, Hekimoğlu Alipaşa, Kızılelma ve Pazvant sokaklarında, Seyyid Ömer Mahallesi'nde Ali Şir Nevai, Hekimoğlu Alipaşa, Taşköprülüzade ve Yapağı sokaklarında da kesinti olacak. Saat 10.00 ile 17.00 arasında ise Seyyid Ömer Mahallesi'nde Altımermer, Ali Şir Nevai ve Hekimoğlu Alipaşa sokaklarında ayrı bir kesinti yaşanacak.

Şişli

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde Akar, Balcı, Halide Edip Adıvar, Kestanelik, Kutlubey, Melikşah, Sarı Çiçek ve Tanyolu sokaklarında ve Merkez Mahallesi'nde Akar ve Çifte Cevizler sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Sultangazi

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Eski Habipler Mahallesi'nde geniş bir sokak listesi etkilenecek; bu sokaklar arasında Can, Ceviz, Fesleğenler, Fulya, Galip Esmer, Kuşburnu, Lalezar, Menekşeler, Nergisler, Orkideler, Sümbüller, Yaseminler, Çam, Çınarlı, Çilek ve Çiğdemli sokakları yer alıyor. Aynı gün aynı saatler arasında yine önleyici bakım çalışması nedeniyle Eski Habipler Mahallesi'nde Ceviz ve Çınarlı sokaklarında ve Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2262, 2263, 2271, 2272/1, 2273 ve 2347 numaralı sokaklarda ek kesintiler yaşanacak.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle 50. Yıl Mahallesi'nde 2097 numaralı sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Sokak'ta elektrik kesintisi olacak. Saat 10.00 ile 18.00 arasında ise abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi'nde iki ayrı bölgede kesinti yaşanacak; bunlardan ilki 131/1, 132, 133, 134, 69, 71, 74, 75, 76 ve 85 numaralı sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı'nı, ikincisi ise 106 ve 88 numaralı sokakları kapsayacak.