İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi’nde Deniz Kızı, General Mustafa Özyanar, Niyaz ve Turgut Reis sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 00.30 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

Yıldıztepe Mahallesi’nde 459, 460, 461, 462, 466, 467, 468, 472, 474 ve 476. sokaklar ile Bağcılar ve Şehit Yılmaz Kaan sokaklarında; İnönü Mahallesi’nde 438 ve 453. sokaklar ile Şehit Yılmaz Kaan Sokak’ta; Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde ise 30/4. Sokak’ta, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi’nde İnönü Sokak’ta; Mahmutbey Mahallesi’nde 2497, 2498 ve 2499. sokaklar ile Gazi Mustafa Kemal, Kültür ve İnönü sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneşli Mahallesi’nde 1254, 1255, 1256 ve 1260. sokaklar ile Üsküp Sokak’ta, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sancaktepe Mahallesi’nde 903, 905, 907, 908, 911, 912, 913, 924, 934, 939 ve 940. sokaklar ile Birlik Sokak’ta; Yavuz Selim Mahallesi’nde 969, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 987, 988, 989 ve 990. sokaklar ile Birlik ve Mehmet Akif sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi’nde 656, 658 ve 660. sokaklar ile Bağcılar Sokak’ta; Yenigün Mahallesi’nde 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 ve 656. sokaklar ile Bağcılar Sokak’ta; Yıldıztepe Mahallesi’nde 463, 464, 465, 466, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 507, 508, 509 ve 513. sokaklar ile Bağcılar ve Şehit Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAKIRKÖY

Yeşilköy Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde Aras, Balaban Deresi Çıkmazı, Kelkit Çayı, Meriç, Nilüfer Çayı, Seyhan, Simav, Vali Recep Yazıcıoğlu ve Çoruh sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi’nde Gülnida, Mehmet Akif Ersoy, Necati Coşan, Nene Hatun, Nurettin Topçu, Pelit ve Serap sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Küçükçekmece Mahallesi ile Başakşehir Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Kavaklı Mahallesi’nde Avni Anıl, Ayasofya, Cerrahpaşa, Divan, Gençlik, Halikarnas, Mehmet Akif Ersoy, Rauf Denktaş, Vakıf, Vezirler, Yeşilyurt ve Yusuf Nalkesen sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

FATİH

Akşemsettin Mahallesi’nde Bâlipaşa ve Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akşemsettin Mahallesi’nde Halıcılar, Hissedar, Vatandaş, Öksüzler ve Şair Fuzuli sokaklarında, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hobyar Mahallesi’nde Aşirefendi, Hanımeli, Hoca Kasım Köprüsü, Hocahanı ve Köprücü sokaklarında; Sururi Mahallesi’nde Hocahanı, Macuncu ve Rüstempaşa sokaklarında; Taya Hatun Mahallesi’nde Mahmutpaşa Yokuşu ve Çarkçılar Sokak’ta, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.