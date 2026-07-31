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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Adli Tıp Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda birçok önemli atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, yerine Atila Bedir atandı. Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cem Kurt atandı.

ADLİ TIP KURUMU'NDA ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu'nda ise, Adli TIP Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Kavla, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cündüllah Torun görevlendirildi.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim atandı. Ayrıca, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı, Adlı Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine Oya Yeter atandı.

AİLE BAKANLIĞINDA BİRÇOK ATAMA YAPILDI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise, Karaman İl Müdürü Seval Yılmaz görevden alınırken yerine, Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş, Kilis İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt görevden alındı. Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç görevden alınırken yerine Kuduret Gültaş atandı. Ayrıca Aksaray ile Müdürlüğüne ise Sezgi Arpacı Elaldı atandı. Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat görevden alınırken yerine, Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Malatya İl Müdürlüğüne, Erzincan İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne, Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne, Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Bilecek İl Müdürlüğüne ise Nejat İlhan atandı.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş görevden alınırken yerine, Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alınırken yerine, Hasan Acar atandı. Ayrıca 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşçıoğlu atandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç, Üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı.

Ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Melikşah Taşkın atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınırken yerine, Çetin Çiftçi atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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