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Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
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Real Madrid'in Leganes'i 4-1 yendiği hazırlık maçında Franco Mastantuono'nun performansı tartışma yarattı. Mastantuono'nun oyun içindeki tercihleri Arda Güler'i dahi şaşkına çevirirken, taraftarlar oyuncuyu ağır şekilde eleştirdi.

Real Madrid'in Leganes ile oynadığı ve 4-1 kazandığı hazırlık maçında Franco Mastantuono'nun sergilediği performans taraftarların tepkisine yol açtı. 

SAHA İÇİNDEKİ TAVIRLARI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler asist yaparken, Mastantuono da fileleri havalandırmayı başardı; ancak Arjantinli oyuncunun saha içindeki tercihleri eleştirilerin hedefi oldu.

ARDA GÜLER VE TARAFTARLAR ŞAŞKIN

Karşılaşma sırasında Arda Güler'in attığı bir pas sonrası Mastantuono'nun topu kullanma şekli ve yaptığı tercih, saha içinde milli futbolcuyu şaşırtırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. 18 yaşındaki futbolcunun sergilediği oyunu Real Madrid seviyesi için yetersiz bulan taraftarlar, genç oyuncunun abartıldığını savunarak takımdan ayrılması gerektiğini dile getirdi.

AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

The Athletic kaynaklı habere göre; Mastantuono'nun takımdan kiralık olarak ayrılması gündemde. Avrupa seçeneğinin yanı sıra Arjantinli oyuncunun eski kulübü River Plate'e dönmek istediği, River Plate'in de genç yeteneği yeniden kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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