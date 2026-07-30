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Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

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- Görüntülerde, patlama olacağını anlayan işçilerin kaçmaya çalıştığı dikkati çekti

Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İki işçinin hayatını kaybettiği patlama anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki işçinin yoğunlaştırma tankı üzerinde kaynak yaptığı ve patlama olacağını anlayıp kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

Ayrıca, şiddetli patlama sonucu kazanın üst metal bölümünün tamamen havalandığı görülürken, patlamanın şiddetiyle işçilerin bulunduğu yerden havaya sıçrayıp beton zemine düştüğü kayıtlarda yer alıyor.

Olay

Dün, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada patlama meydana gelmişti.

Patlamadan etkilenen 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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