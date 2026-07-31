Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano

Geçtiğimiz sezonda yaşadığı dalgalı performansla taraftarını üzen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın vedasının ardından takımın başına geçen Vincenzo Italiano ile adeta bambaşka bir kimliğe büründü.

BEŞİKTAŞ'TA ITALIANO RÜZGARI

İtalyan çalıştırıcının gelişiyle birlikte sahadaki duruşunu tamamen değiştiren siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk iki resmi müsabakasından da kalesinde gol görmeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Saha içerisinde sergilenen hırslı oyun, disiplinli savunma anlayışı ve organize hücumlar, tribünlerden ve camiadan tam not aldı. Rakibine neredeyse hiç pozisyon vermeden maçı domine eden Kara Kartal, sergilediği bu istikrarlı futbolla gelecek adına büyük umut verdi.