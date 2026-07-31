En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA OLDU

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 temmuz ayı ödeme döneminden itibaren yılın ilk 6 aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı kadar artırılarak 23 bin 552 lira çıkarılacak. Düzenlemeden, kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanacak. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.

"IBAN MAĞDURLARI" DÜZENLEMESİ DE RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, dolandırıcılık suçuna iştirak eden kişinin eyleminin yalnızca banka hesabı, ödeme aracı veya ilgili bilgileri başkasına vermekle sınırlı kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek.

Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

Kaynak: Haberler.com