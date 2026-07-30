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Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti

Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Haber Videosunu İzle
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
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Önder Sav'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 18 yıllık adağını kesen Sayan o anları, "Aradan tam 18 yıl geçti. Rabbim kabul eylesin" ifadeleriyle paylaştı.

Savcı Sayan, Önder Sav’ın CHP'den istifa etmesinin ardından çarpıcı bir harekete imza attı. Sayan, Önder Sav’ın parti yönetiminden ve siyasetten tamamen ayrılması durumunda keseceğini söylediği 18 yıllık adağını yerine getirdi.

"ARADAN TAM 18 YIL GEÇTİ

Kurban kestiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Savcı Sayan, paylaşımına “Aradan tam 18 yıl geçti. Rabbim kabul eylesin” notunu düştü. Sayan’ın bu paylaşımı, Türk siyasetinde uzun yıllara dayanan çekişmelerin ve parti içi hesaplaşmaların sembolik bir göstergesi olarak sosyal medyada geniş yer buldu.

70 YILLIK SAV, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP’nin önemli isimlerinden olarak kabul edilen ve 88 yıllık ömrünün 70 yılını CHP’li olarak geçiren eski Genel Sekreter Önder Sav da istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir basın toplantısında CHP yönetimini hedef alan Önder Sav, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

"PARTİ BİNASININ SAHİBİ GİBİ GÖRÜNENLER..."

Parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Önder Sav, "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundadır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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