İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30-31 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

Avcılar ilçesinde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Cihangir Mahallesi'nde Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokakları etkilenecektir.

Avcılar ilçesinde ayrıca Merkez Mahallesi'nde bulunan Asya, Katip Ahmet ve Talimhane sokaklarında da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aynı nedenle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir ilçesinin Altınşehir Mahallesi'nde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gümüşlü, Günay, Günsu, Muhsin Yazıcıoğlu, Taşova, Uğur ve Yavuz sokakları etkilenecektir.

Aynı çalışma kapsamında Barbaros, Berrak, Beypınarı, Can, Dinç, Esinti, G-5000, Göknar, Kaptan, Karacan, Taşova, Uluçınar ve Çakmak sokaklarında da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bununla birlikte Asil, Aydemir, Bayar, Duman, Gülay, Muhsin Yazıcıoğlu, Osmanlı, Önder sokaklarında da saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ilçesinin Bebek Mahallesi'nde bulunan Küçükbebek ve Yeniyol Çıkmazı sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akvaryum, Aytaç, Begüm, Bostan, Darpane, Deniz, Duygu, Gökçe, Güneş, Hasan Tahsin, Işıl, Kıvanç, Merve, Mimar, Mithat Paşa, Sebat, Seçkin, Sungur, Sistem, Ziya Gökalp, Özel ve Özkan sokakları etkilenecektir.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece ilçesinde Celaliye, Kamiloba ve Ulus mahallelerinde bulunan çok sayıda sokakta 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti özellikle Celaliye Mahallesi'nin geniş bir bölümünü kapsamakta olup Kamiloba Mahallesi'nde Asıl ve İstanbul sokakları ile Ulus Mahallesi'nde İsmetpaşa Sokağı da çalışmadan etkilenecektir.

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan ilçesinin Göktürk Merkez Mahallesi'nde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden mahallede bulunan çok sayıda sokak ve cadde etkilenecektir.

KAĞITHANE

Kağıthane ilçesinde Harmantepe, Çeliktepe ve Sultan Selim mahallelerinde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar özellikle Çeliktepe Mahallesi'nin geniş bir bölümünü kapsayacaktır.

Kağıthane ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Vatan Sokağı'nda 09.30 ile 17.30 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Çağlayan Mahallesi'nde Ferdağ, Maya, Park, Sahra, Vatan ve Zuhal sokaklarında da aynı saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece ilçesinin Cennet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Sokağı'nda 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İnönü Mahallesi'nde bulunan 1. Ömrüm, Dağlı ve Maslak Çeşme sokaklarında ise saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cennet Mahallesi'nde Kocatepe Sokağı ile Yeşilova Mahallesi'nde Dumlupınar ve Sakarya sokaklarında saat 11.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeni Mahalle'de bulunan 1. Sel ve Ara-1 sokaklarında ise saat 13.00 ile 15.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

SİLİVRİ

Silivri ilçesinin Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli mahallelerinde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti her iki mahallede de çok sayıda sokağı etkileyecektir.

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu ilçesinin Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Abay ve Genç Osman sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.