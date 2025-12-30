İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30-31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 30 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
08.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışması
Etkilenen Bölge:
İstanbul Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi
Cumhuriyetçi, Fazıl Paşa, Fişekhane, Milliyetçi, Ray, Sporcu, Türkçü, Yakut, Yakutlu ve İzci sokakları
Belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
09.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge:
İstanbul Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi
Belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
01.00 – 03.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Sarıyer ilçesi
Ayazağa Mahallesi
Dereboyu 1 Sokak
Kocataş Mahallesi
Dereboyları, Çırçır Deresi sokakları
Maden Mahallesi
Adile, Ahu, Akdemir, Akdoğan, Aladağ, Aytekin, Aziz, Burçin, Dereiçi, Edip, Eflatun Çıkmazı, Emin, Ertuğrul, Gediz, Göktuğ, Gülümser, Kandilci, Kızılelma, Kopuz, Kuğu, Kilyos, Mabet Çıkmazı, Maden Bilinmeyen, Seher, Tuğrul, Yediveren, Ziraat, Çırçır Bekar Dere, Çırçır Deresi, Çırçırtepe Yolu sokakları
Rumeli Kavağı Mahallesi
Rumelifeneri Sokak
Tarabya Mahallesi
Aydoğdu Sokak
Zekeriyaköy Mahallesi
Acarlar Sitesi ve çevresindeki Acar, Manolya, Erguvan, Fulya, Ihlamur, Kasımpatı, Kayın, Ladin, Meşe, Mimoza, Palamut, Palmiye, Selvi, Selvi Çıkmazı, Zakkum, Çam, Çınar sokakları ile Arif, Boğaziçi Park Evleri, Biçer, Cankur, Caymaz, Demir, Demir Çelik, Demirefe, Ekin, Gürgen Su Evleri, Kalaycı, Kandilci, Korkmaz, Kilyos, Kiptaş Vadi Evleri, Mavromolos, Mumcu Çıkmazı, Rumeli Feneri, Sarıoğlu, Tatar, Taşlıburun, Tuğcu, Türkmen, Uysal, Uçan, Yediveren, Yeni Uyum Sitesi ve Çerkez sokakları
Belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.