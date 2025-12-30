İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30-31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

08.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışması

Etkilenen Bölge:

İstanbul Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi

Cumhuriyetçi, Fazıl Paşa, Fişekhane, Milliyetçi, Ray, Sporcu, Türkçü, Yakut, Yakutlu ve İzci sokakları

Belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge:

İstanbul Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi

Belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.00 – 03.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Sarıyer ilçesi

Ayazağa Mahallesi

Dereboyu 1 Sokak

Kocataş Mahallesi

Dereboyları, Çırçır Deresi sokakları

Maden Mahallesi

Adile, Ahu, Akdemir, Akdoğan, Aladağ, Aytekin, Aziz, Burçin, Dereiçi, Edip, Eflatun Çıkmazı, Emin, Ertuğrul, Gediz, Göktuğ, Gülümser, Kandilci, Kızılelma, Kopuz, Kuğu, Kilyos, Mabet Çıkmazı, Maden Bilinmeyen, Seher, Tuğrul, Yediveren, Ziraat, Çırçır Bekar Dere, Çırçır Deresi, Çırçırtepe Yolu sokakları

Rumeli Kavağı Mahallesi

Rumelifeneri Sokak

Tarabya Mahallesi

Aydoğdu Sokak

Zekeriyaköy Mahallesi

Acarlar Sitesi ve çevresindeki Acar, Manolya, Erguvan, Fulya, Ihlamur, Kasımpatı, Kayın, Ladin, Meşe, Mimoza, Palamut, Palmiye, Selvi, Selvi Çıkmazı, Zakkum, Çam, Çınar sokakları ile Arif, Boğaziçi Park Evleri, Biçer, Cankur, Caymaz, Demir, Demir Çelik, Demirefe, Ekin, Gürgen Su Evleri, Kalaycı, Kandilci, Korkmaz, Kilyos, Kiptaş Vadi Evleri, Mavromolos, Mumcu Çıkmazı, Rumeli Feneri, Sarıoğlu, Tatar, Taşlıburun, Tuğcu, Türkmen, Uysal, Uçan, Yediveren, Yeni Uyum Sitesi ve Çerkez sokakları

Belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.